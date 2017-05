AA Gent strikt Sylla (Eupen), Odoi (Fulham) in beeld

Niels Poissonnier

20/05/17 - 09u29

© photo news.

De eerste zomertransfer van AA Gent is zo goed als een feit. Eerstdaags wordt de komst van Mamadou Sylla (23), de spits van Eupen, geofficialiseerd. Er ligt een 4-jarig contract klaar voor de Senegalees, die al zijn medische tests aflegde. Met de transfer zou een bedrag gemoeid zijn van 3,5 miljoen euro. Sylla, goed voor 12 goals in 35 matchen, was tot voor kort eigendom van Espanyol, maar Eupen lichtte recent de aankoopoptie van 2,5 miljoen euro. Het was dan al op de hoogte van de interesse van de Buffalo's. Voorts is Denis Odoi (28) nadrukkelijk in beeld. De offensieve rechtsachter van Fulham (ex-STVV, Anderlecht en Lokeren) past perfect binnen de spelopvatting van de Buffalo's en heeft de Belgische nationaliteit - niet onbelangrijk. Odoi moet de opvolger van Foket worden, die wellicht naar het buitenland trekt, en kan in nood ook op links uit de voeten. Gent wilde Odoi vorig jaar al, maar die verkoos toen de Championship. Daar verdween hij na een goed eerste halfjaar naar de bank.