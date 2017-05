"Omdat mijn vader me te braaf vond als voetballer, ben ik gaan boksen. Nadien volgde een periode vol gele en rode kaarten"

Niels Poissonnier

18/05/17 - 06u00

Samuel Gigot met onze journalist Niels Poissonnier. © photo news.

Opvallen doet hij liever niet, praten bij uitzondering. Het maakt Samuel Gigot (23) mysterieus en tegelijk ontwapenend, want eenmaal voor je heeft hij wel degelijk wat te vertellen. "Ik zou mijn familie wel willen doen geloven dat elke vogel op mijn onderarm iemand van hen voorstelt - ze zouden blij zijn - , maar het is niet zo."

Fabio Cannavaro was, en is, zijn voorbeeld. Gigot liep rond in zijn shirtje. "De manier waarop hij stapte - borst vooruit - , hoe hij sprong, zijn manier van verdedigen... Je l'adore. Ik heb vaak video's van hem bekeken. En dan probeerde ik hem na te bootsen. Hij was op zijn best bij Juventus. Ik ben hem jaren blijven volgen, ook toen hij na het gewonnen WK in 2006 naar Real ging. Nadien keek ik op naar Vincent Kompany. Fysiek sterk, elegant en een monster in de duels. Straf hoe hij zich, na al die blessures, opnieuw naar de top geknokt heeft", vindt Gigot, zélf ook goed gespierd. "Ik zie mezelf niet als een sterke kerel. Ik was lange tijd trouwens niet zo gespierd. Maar omdat mijn vader me te braaf vond als voetballer, ben ik in mijn jeugd beginnen boksen. Nadien volgde een periode vol gele en rode kaarten. (lacht) Ik was té enthousiast. Vaak kwam ik ook te laat omdat ik door de jaren heen te gespierd was geworden en mijn snelheid daardoor was afgebot."