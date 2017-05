Gegeerd door onder meer Chelsea, maar toptalent Diedhiou gaat profcontract tekenen bij AA Gent

Jonas Van De Veire

3/05/17 - 09u09

Diedhiou met manager Patrick De Coster, de man die ook de belangen van Kevin De Bruyne behartigt. © kos.

AA Gent heeft een belangrijke slag thuisgehaald. Glenn Diedhiou (16), één van de grootste jeugdtalenten bij de Buffalo's, tekent eerstdaags een meerjarig profcontract. Nochtans kon de pijlsnelle aanvaller met een neus voor goals op heel wat interesse van andere clubs rekenen - in het verleden stond hij al op de radar van Chelsea. "Glenn had veel andere opties", bevestigt zijn makelaar Patrick De Koster. "Vanuit Engeland onder meer. Maar hij blijft bij AA Gent, dat noemenswaardige inspanningen leverde om hem te houden. Enkel de laatste details moeten nog afgerond worden."



Diedhiou, vier jaar geleden verhuisd van Senegal naar België, maakt al een tijdje furore in de jeugdreeksen. In het verleden rondde hij vlot de kaap van veertig doelpunten per seizoen. Dit jaar werd de aanvaller wat afgeremd door een rugblessure, maar sinds kort haalt hij opnieuw zijn oude niveau bij de U16 van AA Gent. Zo scoorde de Belgische jeugdinternational twee weken geleden nog een hattrick tegen Inter Milan. Diedhiou hoopt ooit hetzelfde te doen in de Ghelamco Arena. "Glenn heeft zijn hart verloren in Gent", aldus Guy Ringoot, de stiefvader van Diedhiou. "Er was meteen een klik. Het was zijn eigen keuze om niet naar het buitenland te trekken."