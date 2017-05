Neto maakt rentree bij beloften: "Niet gemerkt dat ze me gemist hebben"

Jonas Van De Veire

3/05/17 - 05u50

© photo news.

Opluchting bij Renato Neto (25): de Braziliaan speelt opnieuw pijnvrij. De middenvelder maakte gisteren zijn wederoptreden bij de beloften van AA Gent.

Neto sukkelde sinds de jaarwisseling met een aanslepende knieblessure - de ene week was hij fit, de andere weer niet. Een situatie die niet kon blijven duren. En dus moest een operatie, begin maart na de match in Standard, het kwaad verhelpen. Een flinke domper voor Neto én Gent. De Buffalo's misten daardoor hun draaischijf in de achtste finales van de Europa League tegen Racing Genk én tot dusver ook in play-off 1. Vooral afgelopen weekend tegen Anderlecht - Gent kwam power en loopvermogen tekort op het middenveld - snakten de Gentse fans naar zijn terugkeer. "Maar ik ben trots op wat de ploeg zonder mij gepresteerd heeft", zegt Neto over zijn afwezigheid. "Die 12 op 18 in de play-offs is fantastisch. Al was het moeilijk om vanaf de tribune te moeten toekijken. (lacht) Toch heb ik niet gemerkt dat ze me gemist hebben. Esiti, Milicevic, Dejaegere, Verstraete, ... Iedereen heeft het fantastisch gedaan."



