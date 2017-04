Wordt Neto geheime wapen van AA Gent?

Jonas Van De Veire

29/04/17 - 11u11

© photo news.

De medische staf van AA Gent draait overuren. Stefan Mitrovic, Nana Asare en Samuel Gigot sloten gisteren weer aan bij de groepstraining na lichte blessures. "Het is afwachten hoe hun lichaam reageert, maar ik denk dat de meesten inzetbaar zullen zijn", zei Vanhaezebrouck. Anderson Esiti is een groter vraagteken. De Nigeriaan sukkelt met een enkelblessure, opgelopen tegen Oostende. Misschien halen de Buffalo's daarom een geheim wapen tevoorschijn. Renato Neto lijkt immers dicht bij een rentree te staan. "Ik vrees dat Anderlecht te vroeg komt, maar we zullen zien", bleef HVH mysterieus. "Er is zaterdag nog een training."