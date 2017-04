Milicevic en co showen 'Gentse' kledinglijn

Niels Poissonnier

Stijlvol op het veld, maar ook ernaast. Danijel Milicevic vormt, samen met zijn ploegmaats Brecht Dejaegere en Yannick Thoelen, het uithangbord van een nieuwe reeks truien van het kledingmerk 'Gents'. De middenvelder van AA Gent bracht er met 'Arrow 77' eerder ook al zijn eigen lijn uit. Bedoeling is dat de drie Buffalo's vanaf eind april groot te zien zullen zijn in Les Folies, een nieuwe winkel op het Sint-Baafsplein in Gent.