Vanhaezebrouck: "Had het wat tegengezeten, dan telde Anderlecht nu 10 punten minder en had het tot het einde moeten vechten voor play-off 1"

Stephan Keygnaert

1/04/17 - 08u00

© Joel Hoylaerts.

AA Gent is de reguliere competitie al láng vergeten. Hoezo op het nippertje in play-off 1 gesukkeld? Al die slechte uitmatchen? Vergeten. AA Gent kijkt alleen nog omhoog. Wie durft te voorspellen waar de Buffalo's gaan eindigen? Met Hein Vanhaezebrouck weet je nooit: "Sagan, zelfs als hij niét wint, vindt: 'Ik ben de beste'. Merckx, die was 'pissed' telkens hij niet won. Als ik zondag verlies van Club zal ik 'pissed' zijn."

Hoeveel moet je dit jaar halen om alsnog de titel te grijpen, denk je?

"Bijna het maximum. Het zou kunnen dat 28 op 30 niet eens volstaat, dat je er 29 nodig hebt... (grijnst) Er zijn twee ploegen die behoorlijk ver voor ons staan, en de kans dat Anderlecht en Club in deze play-off 1 punten verliezen, is kleiner dan wanneer Genk en zelfs een wisselvallig Standard erbij waren geweest. Neem Zulte Waregem. Die hebben in hun laatste drie duels op Club dertien goals geslikt en nul gemaakt... Dit jaar zullen de twee topploegen in play-off 1 meer dan twintig punten halen - het aantal waarmee wij na negen wedstrijden kampioen zijn geworden. Wij moeten dus bijna alle wedstrijden winnen - da's voor ons niet evident. Tegen Oostende waren we drie keer de beste ploeg, maar we verloren twee keer en speelden één keer gelijk - dat is wat telt."



Typeer Anderlecht eens.

"Anderlecht had in het begin het geluk van de kampioen. Zeker tot Nieuwjaar, want wij waren eind december zélfs met tien nog beter in het onderlinge duel. Maar de beslissingen waren toen in hun voordeel, net zoals bijvoorbeeld in hun thuismatch tegen Lokeren. 'Teo' heeft ze er in zijn eentje ik-weet-niet-hoeveel-keer doorgesleurd. Máánden heeft Anderlecht overleefd. Nu zit er schwung in. Nu is Anderlecht een grote titelkandidaat. Maar had het wat tegengezeten, dan telde Anderlecht nu tien punten minder - tien! - en had het, zoals wij, tot het einde moeten vechten voor play-off 1. Als je over heel het seizoen bekijkt, verdient Anderlecht die eerste plaats niet helemaal - maar alweer: het zijn de punten die tellen."



