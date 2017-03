Panamees talent naar Buffalo's?

Jonas Van De Veire

11/03/17 - 08u15

© Twitter.

AA Gent toont interesse in Ricardo Avila (20), een defensieve middenvelder uit Panama. De makelaar van de 1-voudig international beweert in lokale media alvast dat Avila op weg is naar de Buffalo's. Onlangs was het Gentse target actief op het Pan-Amerikaans Kampioenschap onder 20 jaar. Daar trof hij vier keer raak in vijf wedstrijden. Die prestatie zou overigens ook de Franse grootmacht PSG niet ontgaan zijn. In clubverband komt Avila uit voor FC Chorillo. Eerder plukte Gent er al José Luis Rodriguez - een talentvolle winger, die recent een zware knieblessure opliep - weg.