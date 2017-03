Degryse: "Gent in de halve finale, droom ik dan?" - De Witte: "Tottenham uitschakelen was dat ook, hé"

Niels Poissonnier

9/03/17 - 10u16

© photo_news.

Hoeveel voorzitters ziet u het doen? Vanuit New York, 'the city that never sleeps', een belangrijke meeting uitstellen voor een uitgebreide conferencecall met huisanalist Marc Degryse. Ivan De Witte (69) glimlacht. "Voor zo'n origineel idee doe ik dat met plezier." Weergave van een hartelijke babbel, aan de vooravond van een cruciale driedaagse voor AA Gent. "Laat u de trainer met rust, voorzitter?"

Degryse: "Zondag tegen KV Mechelen is het alles of niets."



De Witte: "Voor de club is die match belangrijker, ja, maar daarom zullen we tegen Genk niet met de handrem op spelen. Of voor een mindere ploeg kiezen. We gaan het zeer au sérieux nemen - onze plicht. Bovendien: bij kwalificatie kunnen we weer een klepper loten. (lachje) Het kriebelt om in die eventuele kwartfinales weer een grote ploeg te treffen. (fier) Tottenham was één van onze eerste grote beloningen die we in Europa hebben gekregen. Wel, dat doet dromen van meer."



Degryse: "Uw voorkeur gaat dus uit naar pakweg Manchester United, in plaats van een haalbare kaart als Ajax of Kopenhagen? Een halve finale is dan toch dichtbij? Of droom ik nu?"



De Witte: (geamuseerd) "Tottenham uitschakelen was ook dromen, hé. Als je zoiets hebt meegemaakt en je denkt terug aan onze Champions Leaguecampagne van vorig jaar, dan redeneer je: laat nog maar zo'n grote ploeg komen. We zien wel wat er dan gebeurt - deze club heeft de voorbije jaren een merkwaardige evolutie gemaakt."



