Vanhaezebrouck: "We spelen voor eigen publiek en die kunnen ons tot ongelooflijke daden pushen"

Door: redactie

4/03/17 - 23u46 Bron: vtm stadion

© photo news.

AA Gent is dankzij de nipte zege tegen Waasland-Beveren nog steeds in de running voor PO1. Het kostte de Buffalo's bloed, zweet en tranen om een tienkoppig Waasland-Beveren te kloppen. Trainer Hein Vanhaezebrouck was niet tevreden over het geleverde spel, maar kijkt met vertrouwen tegemoet naar de clash tegen KV Mechelen. "Het was niet altijd even gemakkelijk op dit zware veld. De kwaliteit kon veel beter, maar wat mij het meest stoorde, waren de tegendoelpunten. De druk om PO1 te halen? Je kunt er over blijven janken en doen, maar dat heeft geen meerwaarde. We doen wat we moeten doen. We winnen van Moeskroen en op Waasland-Beveren en nu mogen we nog een keer winnen van KV Mechelen en dat is de moeilijkste van de drie. Ik zie wel een groot voordeel: We spelen voor eigen publiek en die kunnen ons tot ongelooflijke daden pushen."