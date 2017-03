Dit zijn de redenen waarom AA Gent vanavond zijn tweede uitzege boekt

Jonas Van de Veire en Michaël Vergauwen

4/03/17 - 06u00

© photo news.

Winnen op verplaatsing: nooit was het van moetens voor AA Gent. Gelukkig maar - het lukte ze slechts één keer (tegen Moeskroen). Vanavond zijn de drie punten misschien wel een vereiste. Toch hoeven de Buffalo's niet te panikeren, want vier zaken spelen in hun voordeel.

1. Slechts één keer niet gewonnen op Freethiel

AA Gent houdt van de Freethiel. 't Is immers niet alleen een korte trip, maar ook een lucratieve. Van de vijf ontmoetingen won Gent er vier. Alleen tijdens het seizoen 2013/2014 liet Gent punten liggen in Beveren. Het speelde toen 1-1 gelijk. Het was nota bene Rami Gershon (nu een Buffalo) die scoorde voor de fusieclub. Gent is wel best op zijn hoede: Waasland-Beveren is dit seizoen een 'giant killer'. Het klopte Club Brugge én Anderlecht in eigen huis.



