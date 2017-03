Terwijl 8.000 Buffalo's uit hun dak gingen op Wembley beleefde er thuis eentje drama: "Dringend met ambulance afgevoerd"

Door: Glenn Bogaert

3/03/17 - 12u10 Bron: AVS, Twitter AA Gent

video Donderdag 23 februari 2017 is een dag die voor eeuwig en altijd in het collectieve geheugen zit van elke AA Gent-supporter. Wat niemand voor mogelijk hield, gebeurde: de Buffalo's pakten op Wembley uit met een straffe stunt door Tottenham uit de Europa League te knikkeren. 8.000 fans waren erbij daar in Londen, maar voor eentje werd het ondanks de kwalificatie van zijn team een avond om snel te vergeten.

Martin De Backer was er niet bij op Wembley en dat trof hem zo diep dat hij er ziek van werd: "Ik heb geweend omdat ik dit moest missen en werd daarvoor dringend met de ambulance naar de spoedafdeling gebracht", klinkt het op Twitter als reactie richting AA Gent en de Oost-Vlaamse regionale zender AVS naar aanleiding van een reportage over de unieke ervaring van de fans van AA Gent in Engeland.



De gepassioneerde Martin is dan ook een fan in hart en nieren, zo is hij de trotse bezitter van een indrukwekkende verzameling objecten die helemaal gewijd is aan zijn favoriete club. Alles wat ooit over blauw-wit verschenen is, houdt hij nauwgezet bij. De man woont trouwens al 30 jaar in het West-Vlaamse Diksmuide, zo blijkt in een interview met de regionale 'Krant van West-Vlaanderen' uit 2015.