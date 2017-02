"Ik had schrik dat we te veel hadden betaald voor Gigot, maar hij blijkt zijn prijs waard"

Niels Poissonnier

28/02/17 - 05u55

© belga.

Hij was één van de acht wintertransfers. Niet meer dan dat. Maar zo geruisloos hij arriveerde, zo solide is Samuel Gigot (23) een maand later. Alsof hij al járen in de verdediging van AA Gent staat.

In de schaduw van doelman Lovre Kalinic en daags na de glamourvoorstelling van Yuya Kubo, kondigde AA Gent de komst van Samuel Gigot aan... met een berichtje op de website. Was het omdat hij máár van KV Kortrijk kwam - een ploeg die toen acht keer op rij had verloren? Omdat zijn naam (nog) niet aansprak bij het grote publiek? Of omdat er binnen de club geen eensgezindheid was over zijn meerwaarde?



"Ik had schrik dat we te veel betaald hadden", bekent Louwagie, die meer dan 1 miljoen euro neertelde voor Gigot. "Maar hij blijkt zijn prijs waard." Meer nog, als Gigot dit niveau blijft halen, zal Gent hem in de toekomst ongetwijfeld met winst kunnen verkopen. "Waar zijn plafond ligt? Hij heeft de kwaliteiten om in de rechterkolom van de Premier League mee te draaien. Of aan de top van de Championship", aldus Patrick Turcq, sportief manager bij AA Gent en ex-Kortrijk. "Sam is nog maar 23, hé."



