AA Gent moet Dejaegere en Milicevic missen in cruciaal duel tegen Moeskroen

Door: Niels Poissonnier

25/02/17 - 09u31

Dejaegere werd niet gespaard op Wembley © Sporza.

AA Gent moet Dejaegere en Milicevic missen in de cruciale match tegen Moeskroen. De twee ondergingen gisteravond een scan en staan wellicht voor meerdere weken aan de kant. Zowel Dejaegere als Milicevic blesseerde zich in Wembley aan de knie. "Het ziet er voor allebei echt niet goed uit", zuchtte Vanhaezebrouck, die tegen Tottenham ook al Asare en Neto moest missen. "Of zij Moeskroen halen? Dat wordt heel moeilijk."