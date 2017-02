"De beste supporters waar de Londense politie ooit mee in contact kwam"

Door: redactie

24/02/17 - 17u38 Bron: Belga

© reuters.

De Gentse stunt tegen Tottenham op Wembley, heeft nog een leuk staartje gekregen. AA Gent ontving een mail van de Senior Security Officer van Tottenham, Sue Tillings, en die had niets dan lof voor de Gentse supporters.

"Met jullie mogen werken was het hoogtepunt van ons Europees avontuur", stond in de mail te lezen. "Jullie waren zo vriendelijk en gastvrij dat het een absoluut plezier was om (in de heenwedstrijd) Gent en haar prachtig stadion te bezoeken."



Tillings prees ook de Gentse stewards en fans. "De politie in Londen zei ons dat de supporters van Gent de beste waren waar ze ooit mee in contact kwamen. Ten slotte wil ik ook het team stewards uitdrukkelijk bedanken. Zij losten enkele moeilijke situaties uitstekend op."



"Veel succes en hopelijk krijgen we in de toekomst de kans om nog eens samen te werken", besloot Tillings. Een prachtig compliment dat een mooie afsluiter betekent voor de Belgische voetbalclub na een topavond in Londen.



De club deelde de mail op hun website, waar het in zijn geheel te lezen is. Ook werden hun supporters en stewards bedankt voor hun gedrag in en rond Wembley. Klik hier voor de volledige versie.