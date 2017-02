Engelse media eensgezind: "Andermaal een avond voor Tottenham op Wembley om snel te vergeten"

Door: redactie

Het nieuws dat vandaag de voorpagina's domineert in de Engelse kranten is niet de stunt van AA Gent tegen Tottenham Hotspur, maar wel het verrassende ontslag van Claudio Ranieri als coach van Leicester City. Toch ontsnappen de Spurs (en vooral Dele Alli) niet aan de scherpe reacties na alweer een bedroevend Europees avontuur. Hieronder een rondje in de Engelse media.

Daily Mail: "Same old Dele Alli, same old Tottenham" De opener op de website van de Daily Mail liegt er niet om: "Same old Dele Alli, same old Tottenham. Alli lijkt niet in staat om zijn verstand te gebruiken op belangrijke momenten, terwijl de Spurs er maar niet in slagen om vooruitgang te boeken in Europa. Andermaal gaan de Spurs er vroeg uit en voor het vierde seizoen op rij slagen ze er niet in om de kwartfinales van de Europa League te bereiken. Voor een club die een plaats wil afdwingen bij de absolute top, is dat gewoon niet goed genoeg. Het moet voor coach Pochettino heel frustrerend zijn want de roep om een prijs klinkt alsmaar luider. De FA Cup dan maar? Of blijven ze opnieuw met lege handen achter."



Vooral Alli is de kop van Jut. "En toch had het er heel anders kunnen uitzien als Alli niet zo impulsief - een vlaag van domheid - was geweest om bijna het been van een opponent te breken op het einde van de eerste periode. Het was een afschuwelijke tackle die hem een volledig terechte rode kaart opleverde. Feit is dat Alli het moeilijk heeft om zijn temperament onder controle te houden, hoe goed hij als speler ook is. Het was misschien zijn eerste rode kaart, maar het was niet de eerste keer dat zijn potje overkookte. Ook niet de tweede keer of de derde keer." Lees ook

BBC: "Oorzaak ligt bij de wanprestatie in de Ghelamco Arena" Ook bij de Britse openbare omroep zijn ze scherp in hun analyse. "De tekortkomingen van Tottenham waren duidelijk, maar Gent verdient krediet. Hun organisatie was top, ze speelden heel gedisciplineerd en benutten hun weinige kansen volledig. Hoe dan ook wil het in Europa maar niet lukken voor de Spurs. Ondanks de rode kaart voor Alli kost de gebrekkige afwerking hen de kwalificatie. Tottenham domineerde tegen een team dat nochtans één helft met een mannetje meer speelde. De waarheid is dat ze hier altijd hadden moeten doorgaan. Maar de oorzaak van de uitschakeling ligt bij de levenloze prestatie in de Ghelamco Arena. Die Gentse zege was pas hun derde in 13 (!) wedstrijden waardoor ze in de Belgische competitie weggezakt waren naar de achtste plaats, veelzeggend." © afp.

Telegraph: "De grote Europese mislukking in Wembley" Eenzelfde verhaal in The Telegraph dat opent met "The great Wembley European misadventure" en zich afvraagt of Pochettino en zijn troepen wel in staat zijn om mee strijden voor de (grote) prijzen. "Dit keer was het een zinloze rode kaart voor Alli en het falen om een Belgische ploeg, pas achtste in de competitie, uit te schakelen. Slechts één zege op zeven matchen in Wembley is het bijzonder povere resultaat. De vraag rijst des te meer wat er zal gebeuren als Tottenham volgend seizoen ook in de competitie zijn intrek neemt in Wembley."



Vanhaezebrouck besefte achteraf dat zijn ploeg mazzel had en gaf eerlijk toe dat de Spurs bijna de hele match domineerden. "Hij had ongetwijfeld gelijk in dat opzicht. In de tweede helft leek het alsof Gent met een mannetje minder speelde, zo hard werden ze gedomineerd. Maar Tottenham vond geen gaatje en ook de wisselmogelijkheden waren gelimiteerd (ondanks de investeringen in spelers als Janssen en Sissoko)." © photo news.