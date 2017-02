Hein beseft dat Gent mazzel had: "Moet ik sorry zeggen?"

Door: redactie

Hein Vanhaezebrouck werd na het laatste fluitsignaal toegezongen door de 8.000 meegereisde fans. Maar in zijn commentaren tegenover de media was hij bijzonder nuchter: "Ik besef dat we gelukkig waren."

Hein Vanhaezebrouck kroop net niet onder zijn stoel toen hij aan zijn analyse begon in de immense perszaal van Wembley. "Moet ik mij verontschuldigen?", vroeg hij zich luidop af. "Ik ben een coach die houdt van goed voetbal, en ik wil winnen op een verdiende manier. Vandaag waren we bijzonder gelukkig. Veel van mijn spelers bleven onder hun normale niveau. Maar goed, als ik naar de blijdschap kijk van mijn spelers, van de supporters en van mijn bestuur, moet ik mij niét verontschuldigen. Per slot van rekening hebben we Tottenham uitgeschakeld. Dan kan ik alleen maar zeggen dat ik trots ben op de mentaliteit die de groep toonde. De spelers voetbalden met een groot hart." De reden voor de mindere prestatie op Wembley was niet ver te zoeken: "Vóór de match verloren we al met Neto en Asare twee van onze beste spelers, en daar kwamen tijdens de rust nog eens twee jongens bij: Dejaegere en Milicevic konden echt niet meer verder. Als Tottenham zijn vier beste spelers ziet uitvallen, zal hun niveau óók dalen."

Vanhaezebrouck vond de Spurs niet slecht. "Indrukwekkend, zelfs. Dembélé was ongelooflijk. We mochten met drie op zijn rug springen, hij viel nóg niet om. Zijn balcontrole is geweldig. Tottenham had alleen een beetje pech."



Uitblinker was misschien wel Samuel Gigot die op een hoog niveau speelde. "Ik nam Gigot voor de partij als voorbeeld voor de rest van de kleedkamer - 'Deze jongen speelde twee maanden geleden nog in Kortrijk en nu staat hij op Wembley. Hij is het bewijs dat jullie allemaal over veel mogelijkheden beschikken.' Vooral de eerste helft van Gigot was vanavond fantastisch. Maar ook Matton en Louis Verstraete vielen heel goed in."



Vanhaezebrouck keek ook al vooruit: "Zondag is er al Moeskroen. Dat wordt heel lastig. We zullen zeer snel weer met de voeten in de realiteit komen."