"Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. Geef ons nu maar Man. United, want Engelse ploegen liggen ons duidelijk"

Niels Poissonnier

24/02/17 - 07u00

© getty.

Vreugde en consternatie gisteravond in de Gentse kleedkamer in Wembley, na een nieuwe stunt in Europa. Er werd gezongen ("Buffalo, Buffalo, AA Gent!"), gedanst, gelachen en fier geposeerd voor een unieke groepsfoto. Maar er was ook ongeloof. "Je zag sommigen denken: 'Is dit écht gebeurd?'", grijnsde Thomas Foket. "Ik dacht dat het na die memorabele Champions Leaguecampagne niet mooier kon, maar blijkbaar wel, hé." Tottenham uitschakelen in een volgepakt Wembley - 85.000 mensen in de tribunes. Een zinderende match die alles had: een owngoal, een rode kaart, vier goals in totaal en massa's spanning. "Woorden schieten tekort", glunderde Brecht Dejaegere. "Ik kan niet beschrijven hoe blij ik ben. Geef ons nu maar Manchester United, want Engelse ploegen liggen ons duidelijk."



Wat verderop pronkte Danijel Milicevic: "Niemand had ons vooraf vijf pond gegeven toen we Tottenham trokken. En zie. Ze hadden beter hun geld op ons ingezet." Ook de ogen van doelpuntenmaker Jérémy Perbet fonkelden. "Ik ben normaal niet zo expressief, eerder gereserveerd. Maar als je op Wembley Tottenham uitschakelt, zing je gewoon mee met de rest. Dit is gewoonweg magnifiek."



Manchester United, AS Roma, Schalke 04, Lyon,... Elke Buffalo had wel zijn droomaffiche in gedachten, toen ze richting de spelersbus stapten. Hier en daar merkte er nog één op dat Moeskroen zondag een cruciale match is, maar de euforie overheerste. "Het leek wel alsof we hier met 20.000 fans waren", lachte Foket. Minutenlang gingen ze vieren voor het blauw-witte vak - niemand die er genoeg van kon krijgen. En straks, op de middag, zullen ze allemaal vol spanning zitten kijken naar hun smartphone. What's next, AA Gent?