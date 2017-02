STEPHAN KEYGNAERT

Als Wembley kon spreken. Het stadion lijkt dezer dagen wel een bedevaartsoord voor Buffalo's. Maar kan het toerisme nu opzijgeschoven worden? AA Gent komt er een 1-0-voorsprong verdedigen. Gelijk heeft Ivan De Witte: "We zijn hier nu, we willen winnen."

Je durft het nauwelijks op te werpen, maar wie vindt nóg dat Wembley een stukje mythe kwijt is, sinds in 2002 de beroemde steenwitte Twin Towers werden neergehaald - die twee prachtige torens, decennialang stille getuigen van zoveel sportgeschiedenis aan hun voeten? Neen, geschiedenis zou Gent niet schrijven, mochten de Buffalo's Tottenham uitschakelen op weg naar de 1/8ste finale in de Europa League. In de Europa League schrijf je geen geschiedenis. Of je moet 'm winnen. "Ik zal het anders noemen", bedenkt Ivan De Witte. "Kwalificatie in dít stadion, tegen toch een Engelse topclub, zou je kunnen omschrijven als 'once in a lifetime'." De voorzitter is met zijn gevolg gistermiddag met een privévlucht geland op London City Airport. Het waaide nogal boven de wereldstad. "'t Zal vanavond vermoedelijk ook wel waaien in de eerste twintig minuten", lacht De Witte. "Tottenham gaat vliegen, in het begin. Maar als we dié fase zonder kleerscheuren doorkomen... Dan ga ik beginnen rekening houden met een stunt." Zijn kleinkinderen zijn ook mee - ze zouden maar eens het 'once in a lifetime-moment' van hun 'pattie' moeten meemaken.

Het is helemaal anders gelopen dan verwacht. In zijn wildste dromen had De Witte - en heel AA Gent - geen rekening gehouden met de mogelijkheid op kwalificatie tegen Tottenham. Hein Vanhaezebrouck spaarde in de heenwedstrijd zelfs Coulibaly en Neto met het oog op het duel tegen Standard. Maar vanuit het niets stond het allerbeste AA Gent op. "Ik was fier", blikt De Witte terug. "Ik herinner me de gezichten van de bestuursmensen van Tottenham - not so happy."



Laat de Buffalo's dan straks uitgeschakeld worden, één ding heeft de club toch maar weer afgedwongen: het respect bij de groten uit het Europese voetbal. "Wij zijn realistisch, dit blijft een gigant in Europa, maar we steken onze ambities niet weg. Met Hein en Michel (Louwagie, red.) is afgesproken dat we het ándere belangrijke doel, play-off 1, enkel kunnen halen indien we de druk op onze competitiewedstrijden niet nog groter maken dan ze al is. We laten de spelers zich toeleggen op de duels tegen Tottenham en we spreken niet over Moeskroen (de tegenstander van zondag, red.). We zijn hier nu in Wembley, we willen winnen."