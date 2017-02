"Zege tegen Tottenham? Just another day at the office"

Niels Poissonnier

"Just another day at the office", glimlacht hij. Nana Asare (30) maak je niet snel gek - zelfs niet na een stunt tegen Tottenham. Daarvoor is de situatie van AA Gent in eigen land té precair. De aanvoerder beseft: "Play-off 2 zou een anticlimax zijn."

Terwijl zijn ploegmaats donderdagnacht en vrijdag nog massaal Instagram en Twitter vulden met foto's van zichzelf in actie tegen onder anderen Moussa Dembélé, Toby Alderweireld of Kyle Walker - hoe zou u zelf zijn? - , was Asare Tottenham al bijna vergeten. "Ik ben niet het type dat na een match foto's van zichzelf gaat zoeken. Als een match voorbij is, is die voorbij. Gisteren maakt deel uit van het verleden - ik sta niet lang stil bij dat soort zaken", klinkt het. "Je kan ook niet blijven leven in een droomwereld. Tottenham was 'just another day at the office'. Niet meer, niet minder."



Duidelijker kan een boodschap niet zijn. Zeker niet als hij van de aanvoerder komt. Waar jonge voetballers in dergelijke omstandigheden al eens durven te beginnen zweven, predikt Asare maturiteit. "'t Is niet omdat je Tottenham hebt geklopt, dat je automatisch van Standard gaat winnen, hé. Of ik dat bepaalde jongens heb moeten duidelijk maken? (schudt van neen) Iedereen hier is zich bewust dat we met onze beide voeten op de grond moeten blijven. Ik hoef ze dat niet te vertellen, want in onze kleedkamer leren we van elkaar. De jongeren trekken zich op aan de ouderen. Tenminste als ze zien dat wij niet beginnen zweven. (lacht) Weet je, 't is simpel: geschiedenis kan je schrijven, maar de geschiedenis herhalen, dat kan niemand je verzekeren."



De vraag ligt dan ook voor de hand: Tottenham uitschakelen in het legendarische Wembley volgende week donderdag of alsnog play-off 1 halen? "Ik kies voor beide. Dat ik dat niet mag doen? (grijnst) Jawel, ik heb het zonet gedaan. (hilariteit) Je hebt het toch gehoord? (opnieuw serieus) Ons doel is play-off 1 halen. De rest is bonus. Zo goed?"



