Bekende Buffalo Sioen maakte Europese stunt van dichtbij mee: "Het was weer 'oldskool' AA Gent zoals in de Champions League"

Door: Glenn Bogaert

17/02/17 - 09u05 Bron: Studio Brussel

© belga.

Wat een geweldige Europese avond voor AA Gent, dat gisteren zonder pardon Tottenham met een 1-0 nederlaag terug naar Londen stuurde. Een uitverkochte Ghelamco Arena beleefde een dolle feestavond die deed denken aan die schitterende campagne in de Champions League van vorig seizoen. Bekende Buffalofan Sioen was uiteraard ook van de partij en deed op Studio Brussel vanmorgen nog even het relaas van een magisch avondje stuntwerk in de Europa League.

© belga.

Het was met een duidelijk schorre stem dat de 37-jarige singer-songwriter uit Gent bij Linde Merckpoel terugblikte op een geweldige voetbalavond: "Het was weer 'oldskool' Buffalo hé, zoals vorig jaar in de Champions League. We hebben drie kwart van de match gedomineerd tegen toch wel de nummer drie van de Premier League mét Rode Duivels Toby Alderweireld en Moussa Dembélé. Echt schitterend en dan uitgerekend Jérémy Perbet die normaal gezien bij ons zelfs niet in de basis staat die de 1-0 maakt ... En dan hebben we ook nog eens op de paal geschoten met Brecht Dejaegere. Of neen wacht, ik ben eigenlijk al vergeten wie het precies was. Het was zodanig overweldigend dat ik het niet meer weet, wat een schitterende avond."



Op naar Wembley

En zal Frederik Sioen (37) volgende week ook de mythische trip naar Wembley maken? "Dat zal wel zijn! Ik moest mij gisteravond eigenlijk al een beetje inhouden. Kwestie van ons een beetje te sparen voor volgende week want ik denk dat het met 8.000 Buffalo's in een stadion met in totaal 85.000 man echt niet normaal gaat worden."