Taravel (AA Gent) op weg naar Sion

Jonas Van De Veire

15/02/17 - 16u08

© belga.

Jérémy Taravel (29) staat op het punt om AA Gent te verlaten. Vanochtend was de Franse verdediger niet aanwezig op de laatste training voor het duel tegen Tottenham. Nu is duidelijk waarom: Taravel voert momenteel verregaande gesprekken met het Zwitserse Sion. Hij wordt het komende halfjaar normaal gezien uitgeleend, met een aankoopoptie. Bij de Buffalo's had Taravel geen toekomst meer. Sinds zijn komst in augustus kwam de gewezen verdediger van Lokeren slechts drie keer in actie voor Gent. Bij Sion staan ook al Mujangi Bia (ex-Standard) en Ilombe Mboyo (momenteel verhuurd aan Cercle Brugge) op de loonlijst.