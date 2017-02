Gentse politie nu al extra waakzaam bij Ierse pubs

Wouter Spillebeen

15/02/17

Omdat de Gentse politie vernomen heeft dat Tottenhamsupporters in de nacht van vandaag op morgen al hotelkamers geboekt hebben in Gent, zijn ze sinds vanmiddag al extra aanwezig in het centrum. Hun aandacht gaat in het bijzonder naar Ierse pubs.

Naar aanleiding van de voetbalmatch van Gent tegen Tottenham van morgen, voert de Gentse politie net als tijdens de Champions League meer patrouilles uit om eventuele onrustige supporters in de gaten te houden. "We hebben informatie dat Tottenhamsupporters vandaag al met de wagen afzakken", zegt politiewoordvoerder commissaris Manuel Mugica Gonzalez. "Daarom is er vanaf deze middag al een verhoogde aanwezigheid in het centrum. We concentreren ons op Ierse pubs, waar de supporters waarschijnlijk al iets zullen drinken."



De politie zet een maximaal aantal krachten in, in samenwerking met de federale politie, maar een getal kunnen ze er niet op plakken. "De Tottenhamsupporters hebben in elk geval geen slechte reputatie. We hebben enkel weet van één ander incident met Anderlechtsupporters. Ze hebben wel de reputatie stevige drinkers te zijn."