Hein Vanhaezebrouck vuurt terug naar Aad de Mos

Door: Mathieu Goedefroy

15/02/17 - 14u25

video

Hein Vanhaezebrouck gaf vanmiddag zijn traditionele persconferentie met het oog op de Europa League-wedstrijd tegen Tottenham van morgen. De coach van de Buffalo's werd tegen het einde van het persmoment ook gevraagd naar wat hij vond van de kritiek die onder meer analist Aad De Mos de voorbije dagen op hem had geuit. "Ik vraag me af van waar zo'n dingen komen, ik probeer er geen aandacht aan te besteden", aldus Hein, om af te sluiten met een steek onder water: "Die man is gepensioneerd."



Ter herinnering: Aad De Mos had vorige week in deze krant gezegd dat Vanhaezebrouck "zichzelf belangrijker vindt dan zijn spelers".