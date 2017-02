Wat er écht gebeurde tussen Vanhaezebrouck en Mitrovic

Niels Poissonnier

7/02/17 - 06u00

© photo news.

Het zag er zo hevig uit, dat bepaalde waarnemers al snel luidop begonnen te fantaseren. Hein Vanhaezebrouck had Stefan Mitrovic meteen na affluiten de gelijkmaker verweten, klonk het. Niets is minder waar. Een reconstructie.

De feiten: met nog een paar minuten te spelen in Zulte Waregem - AA Gent, blesseert doelman Kalinic bij een voorzet zijn ploegmaat Mitrovic - de Serviër houdt er uiteindelijk een voetwonde aan over. Al snel komt de medische staf het veld op voor verzorging, waardoor Mitrovic verplicht het veld moet verlaten. Hein Vanhaezebrouck moet zo zijn ploeg - even met een man minder - herschikken. Nooit leuk als je naar het laatste fluitsignaal verlangt. Wanneer Mitrovic aan de zijlijn wondersnel genezen blijkt en vraagt om opnieuw het veld te mogen betreden, krijgt hij niet meteen de toestemming van ref Sébastien Delferière. Tot ongenoegen van Vanhaezebrouck.



