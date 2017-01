AA Gent gisteren 27 minuten zónder Belg tegen Club Brugge en dat is een record

Jonas Van de Veire en Johan Serkijn

Twee Nigerianen, een Japanner, een Braziliaan, nog een handvol andere nationaliteiten en... Birger Verstraete. De middenvelder was gisteren de enige Belg in het internationaal gezelschap van AA Gent dat aan de aftrap stond. Na zijn wissel bij de rust - en tot de invalbeurt van Thomas Matton in minuut 72 - bleef er zelfs 27 minuten lang geen enkele landgenoot over. Een 'record' dit seizoen. Eerder stonden Charleroi (12 minuten) en Moeskroen (11 minuten) al zonder Belg op het veld.