Dankzij deze twee heren mag Vanhaezebrouck zondag tegen Club Brugge gewoon in zijn dug-out zitten

Door: Niels Poissonnier

25/01/17 - 06u00

© belga/photonews.

Hein Vanhaezebrouck mist dan toch niet de clash tegen Club Brugge. De Geschillencommissie besloot om de gevraagde week schorsing om te zetten naar een voorwaardelijke sanctie. Met dank aan... Michel Preud'homme en Francky Dury.

"Voetbal is emotie - anders zou het een saai spelletje zijn. Maar een trainer op dit niveau moet zijn emoties kunnen beheersen, want er wordt naar hem opgekeken." Ziedaar het betoog van het bondsparket gisteren, dat vond dat Hein Vanhaezebrouck in de topper tegen Anderlecht uit zijn voorbeeldfunctie was gevallen. De aanleiding: een onterechte rode kaart voor Esiti net voor rust. Vanhaezebrouck uitte vervolgens ostentatief zijn ongenoegen, en ging ref Erik Lambrechts op het veld zelfs cynisch een hand geven. Maar voor die reactie stond de coach van AA Gent eigenlijk niet terecht. Zijn uitbarsting tijdens de aftocht van Esiti leverde Vanhaezebrouck enkel een berisping op. De uiteindelijke verwijzing naar de tribune gebeurde pas in de slotfase, toen Hein na een vermeende fout van Saief opnieuw zijn ergernis duidelijk maakte. Vierde scheidsrechter, Frederik Geldhof, was het "aanhoudende protest" beu.



Hoe Preud'homme en Dury er uiteindelijk voor zorgden dat Hein zondag gewoon in zijn dug-out mag plaatsnemen leest u op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef NU 4 weken voor maar 2 euro.