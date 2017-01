Vanhaezebrouck één week voorwaardelijk geschorst

Door: redactie

24/01/17 - 15u15

Vanhaezebrouck was niet tevreden met de leiding van scheidsrechter Lambrechts. © photo news.

De Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vandaag een speeldag voorwaardelijke schorsing en 400 euro effectieve boete opgelegd aan Gent-coach Hein Vanhaezebrouck. De T1 van de Buffalo's kreeg de milde straf nadat hij op de twintigste speeldag van de Jupiler Pro League naar de tribunes was verwezen.

AA Gent leed op 22 december 2016 tegen Anderlecht zijn eerste thuisnederlaag (2-3) dit seizoen. Na de partij was vooral scheidsrechter Erik Lambrechts kop van jut bij de Buffalo's. Iets na het halfuur duwde hij Esiti nogal streng de rode kaart onder de neus. De Nigeriaanse middenvelder tikte het leer te ver van de voet, waardoor Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck hem de bal kon afnemen. Esiti moest de tackle ontwijken en landde deels op de voet van Nuytinck. Lambrechts stond goed gepositioneerd en trok tot grote ergernis van de Gentenaars een rode kaart. In de Gentse dug-out kookten de potjes over. Vanhaezebrouck werd na de fase een eerste keer gewaarschuwd door de vierde official, maar moest vlak voor het einde van de partij dan toch plaatsnemen in de tribunes.

Esiti ging vrijuit, maar 'HVH' keek aan tegen een schorsing van één week en een boete van 400 euro. Nadat alle pleidooien - behalve die van de afwezige vierde official - gehoord waren, toonde de Geschillencommissie zich milder dan het Bondsparket. "Vanhaezebrouck heeft tijdens de match veelvuldig protest geuit op de wedstrijdleiding. Die kritiek manifesteerde zich in theatraal gedrag en buitensporige mimiek, de scheidsrechter werd niet persoonlijk belaagd. Vanhaezebrouck heeft zich na de wedstrijd verontschuldigd, geeft blijk van schuldinzicht en geeft toe dat hij iets te fel had gereageerd", stelde de commissie vast. "Er kan begrip opgebracht worden voor zijn emotionele reactie op de scheidsrechterlijke beslissing in verband met Esiti. Die reactie is evenmin aanvaardbaar. Bovendien stond de trainer, gezien het belang van de wedstrijd, onder grote druk. De commissie neemt aan dat dit gedrag zich niet meer zal herhalen, waardoor een uitstel aangewezen is."



Het dossier werd aanvankelijk op 27 december behandeld. Ref Lambrechts en Sebastien Ronse, raadsman van AA Gent, legden toen reeds verklaringen af, maar Vanhaezebrouck werd verontschuldigd. Bijna een maand later maakte de Geschillencommissie zijn uitspraak alsnog bekend.