Gent-aanwinst Bjedov: "In Servië reageerde iedereen alsof ik naar Real Madrid trok. Niemand geloofde het!"

Jonas Van De Veire

20/01/17 - 05u55

© belga.

Darko Bjedov (27) in Wonderland. Bijna zijn hele carrière dwaalde de spits rond bij Servische middenmotors. Tot AA Gent enkele weken geleden in hem de nieuwe Laurent Depoitre zag. "In Servië reageerde iedereen alsof ik naar Real Madrid trok. Niemand geloofde het."

We moeten twee keer kijken wanneer Darko Bjedov de kantine van het Gentse oefencomplex binnenwandelt. De stevige spits verschijnt met een nieuw, kortgeknipt kapsel op de afspraak. "De schuld van Stefan (Mitrovic, red)", grijnst Bjedov. "Hij gaf me het adres van een goede kapster. Alleen verwarde ze centimeters met millimeters. (lacht) Een catastrofe is het!" Voor het overige houdt de sympathieke Serviër, die overkwam van het onbekende Javor Ivanjica, alleen maar positieve ervaring over aan zijn eerste weken bij de Buffalo's. "Op alle vlakken is het een wereld van verschil met mijn vorige club. Zeker als je kijkt naar de faciliteiten waarover men hier beschikt. Dit is een fantastische ervaring."



Had Bjedov met deze carrièresprong zelf rekening gehouden en wat is zijn droom? U leest het op HLN SPORT PLUS, onze zone exclusief voor abonnees. Proef NU 4 weken voor maar 2 euro.