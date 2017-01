Hein spreekt niet over Trebel: "Als iedereen zou komen die ik wil, spelen we elk jaar kampioen en winnen we misschien de CL"

Door: redactie

19/01/17 - 20u50

© belga.

AA Gent en Charleroi trappen morgenavond de 22e speeldag in de Jupiler Pro League op gang. De Buffalo's moeten winnen of play-off 1 halen wordt plots bijzonder moeilijk. Trainer Hein Vanhaezebrouck beseft dat er dringend gewonnen moet worden: "We moeten niet de beste match van ons leven spelen, zolang we maar een resultaat neerzetten."

Gespreksonderwerp nummer één op de persconferentie was uiteraard Adrien Trebel. De 25-jarige Fransman leek bijzonder dicht bij een akkoord met AA Gent, maar verkaste in extremis van Standard naar Anderlecht. Al maakte Vanhaezebrouck er niet veel woorden aan vuil. "Ik geef geen commentaar over Trebel. Hij is geen speler van Gent, dus ik moet daar niets over zeggen. Dat ik hem er graag bij wou? Dat maakt niet uit. Als iedereen zou komen die ik wil, spelen we elk jaar kampioen en winnen we misschien zelfs de Champions League. Nogmaals, ik communiceer niet meer over transfers. Tenzij er straks iemand binnenkomt. Dan ga ik zeggen dat hij welkom is. Je moet de zaken nemen zoals ze zijn."



Zaak gesloten dus en de volledige focus op de match van morgen tegen zwarte beest Charleroi. "Het is de enige ploeg waar we in 2,5 jaar nog niet tegen gewonnen hebben." Al wil de trainer van AA Gent niet gezegd hebben dat die partij al beslissend zal worden. "Het is nog niet op leven en dood, want over play-off 1 wordt hier nog niet beslist. Maar als je de eerste match kan winnen, krijgt het team een boost voor het vervolg." En de manier waarop is van geen belang meer, beseft Vanhaezebrouck. "We moeten niet de beste match van ons leven spelen. Het is geen drama als we de mindere ploeg zijn. Zo lang we maar een resultaat neerzetten."