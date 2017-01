Creatieve middenvelder Tesfaldet Tekie tekent bij AA Gent

Door: redactie

18/01/17 - 20u28 Bron: Belga

© belga.

AA Gent heeft de Zweedse middenvelder Tesfaldet "Tess" Tekie voor drieënhalf seizoenen vastgelegd. Dat maakten de Buffalo's bekend via hun website.

De 19-jarige Tekie komt over van de Zweedse club Nörrkoping, waar hij in 2013 zijn eerste profcontract tekende en vorig seizoen debuteerde in het eerste elftal.



"Tekie is een jonge, talentvolle middenvelder van Eritreese afkomst die op zijn achtste verhuisde naar Zweden. Hij is een creatieve middenvelder met vista en een goede eindpass", laat AA Gent op zijn website optekenen.



Eerder deze wintermercato breidden de Buffalo's hun kern uit met doelman Lovre Kalinic, spits Darko Bjedov, flankaanvallers Samuel Kalu en José Luis Rodríguez en middenvelder Birger Verstraete. Ook verdediger William Troost-Ekong maakt na een uitleenbeurt weer deel uit van de selectie van Hein Vanhaezebrouck.