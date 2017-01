Europese clubs (én AA Gent) in de rij voor Legia-sensatie Vadis: "Ik word hier overal op handen gedragen"

Door: Tomas Taecke

Het Wonder van Warschau, zo kan de heropstanding van Vadis Odjidja (27) met zin voor overdrijving omschreven worden. Na een mislukte passage bij Norwich herleeft de ex-middenvelder van Club en Anderlecht in de Poolse hoofdstad bij landskampioen Legia. Vlak voor AA Gent op de kar van de talloze geïnteresseerde clubs sprong, had uw krant op stage in Spanje een gesprek met Odjidja 2.0: "Toen ik jong was heb ik fouten gemaakt. Is dat dan zo erg?"

We zijn in Benidorm, favoriet toevluchtsoord van duizenden Vlamingen op leeftijd aan de Costa Blanca. In de bar van het prachtige Hotel Melia Villaitana ploft een oude bekende zich neer. Vadis Odjidja ziet er vlijmscherp uit. Een kleine glimlach verraadt zijn gemoed, het zwart-witte trainingspak van Legia Warschau staat hem beeldig. Met trots draagt de Gentenaar de clubkleuren van de Poolse landskampioen, die zopas een Champions League-poule met Borussia Dortmund, Real Madrid en Sporting Lissabon doorworsteld heeft. Met dank aan Odjidja himself, onlangs uitgeroepen tot de beste speler van de eerste seizoenshelft in de Poolse competitie. Zijn weergaloze treffer tegen Real Madrid, dat door de UEFA tot Champions League-doelpunt van de week verkozen werd, is de wereld rondgegaan. Nog voor de eerste vraag gesteld is, staat Vadis te popelen om uit te leggen hoe groot Legia Warschau wel niet is.

"Onze club is ontzettend professioneel, vergelijkbaar met Club Brugge en Anderlecht. Heb je al onze stafleden hier al zien rondlopen in het hotel? In Polen hebben we een paar topploegen, maar verder kan iedereen net als in België van iedereen winnen. Legia heeft een mooie historie en staat opnieuw waar de club hoort te staan. Bovenin het klassement en in de zestiende finales van de Europa League. Dat we overwinteren na een Champions League-poule met Real, Dortmund en Sporting zegt veel over het niveau van de competitie. Ajax zal verschieten wanneer we in februari tegen hen spelen (lacht). Onze fans? Dat heb ik nog bij geen enkele club meegemaakt. Gelukkig staan ze achter ons, want anders... Iedereen in de stad is die hard Legiafan. Van de clubdokter tot de materiaalman: Legia is het enige wat telt voor hen. Overal in de stad is Legia van levensbelang, wat maakt dat ik overal op handen word gedragen".



