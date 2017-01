Explosiegevaar in de Ghelamco Arena

Door: Stephan Keygnaert

17/01/17

17 januari: het vertrek van Sven Kums is, vooralsnog, dan tóch niet - om Ivan De Witte aan te halen - 'gecorrigeerd'.

AA Gent heeft een nieuwe doelman (een goede, zegt iedereen) en een nieuwe centrumspits (een goede, zegt weliswaar alleen Hein), maar het hart van de ploeg, waar zó vaak ruis op zat in de eerste zes competitiemaanden, krijgt tot nader order geen extra zuurstof. Zonder tegenbericht moeten de drie musketiers achterin nog steeds de bal kwijt bij Van Der Bruggen (mag weg van Hein), Schoofs (mag óók weg van Hein), Rabiu (speelt nooit onder Hein), of Esiti (speelt wél, bij gebrek aan beter) - gelúkkig is er nog Neto, en voor SOS-gevallen Dejaegere.



Er ligt na het afhaken van Adrien Trebel niet meteen een plan B op tafel, en dát is een risico. Het stelt de gemoedsrust van De Witte, Vanhaezebrouck, en bij uitbreiding heel AA Gent op de proef. Leek vrijdagavond, nadat Trebel al een deel van zijn medische tests had afgelegd, het huiswerk van AA Gent af, en had je Michel Louwagie een 8 op 10 gegeven, dan is deze ontwikkeling toch weer een ontgoocheling voor de algemeen directeur.



Eind deze week komt Charleroi, een rechtstreekse play-off 1-concurrent, op bezoek - waar Vanhaezebrouck als trainer van Gent nog nooit kon van winnen. Er mogen dan wel nog geen vliegtuigen zijn neergestort op Gent, de zorgen in de Ghelamco Arena blijven.



