Gent-voorzitter na gemiste transfer: "Ik lees in sommige media dat Trebel wereldspeler is. Laat ons dat toch wat relativeren"

Door: redactie

16/01/17 - 17u44 Bron: Stadion

video Het nieuws kwam toch een beetje als een donderslag bij heldere hemel: Adrien Trebel die van Standard naar Anderlecht en níet naar AA Gent verkast. Met de Buffalo's was er nochtans een mondeling akkoord over de Franse middenvelder, maar de Rouches lieten hun voormalige aanvoerder toch naar paars-wit gaan. In Gent zijn ze natuurlijk niet bepaald opgetogen over de manier van handelen: "Standard pleegde woordbreuk", aldus voorzitter Ivan De Witte in een eerste reactie aan Stadion.

"Voetbal wordt niet alleen op het veld gespeeld blijkbaar, het wordt ook naast het veld gespeeld en ik denk dat we hier in dit specifieke spel naast het veld waarschijnlijk een beetje naïef zijn geweest", zo beschrijft De Witte de gebeurtenissen. "Ik kom uit een andere wereld, de bedrijfswereld, waar andere wetten gelden. Maar goed, we moeten ons neerleggen bij de specifieke wetten van het voetbal."



Heel erg zuur natuurlijk, al probeert De Witte de gemiste transfer toch wat te minimaliseren. "Een paar weken geleden was Trebel nog een goede maar middelmatige speler, die eigenlijk door velen gezien werd als een voetballer waar je voorzichtig moest mee omgaan omdat hij toch niet het meest gemakkelijke karakter heeft. Nu plots lees ik in sommige media dat het een wereldspeler geworden is... Laat ons de dingen toch een beetje relativeren ook."



Panikeren doen ze echter niet in de Ghelamco Arena, want ze hebben nog twee weken om een oplossing te zoeken. "Zo'n voorval geeft je nog een streepje extra adrenaline om er nog wat harder tegenaan te gaan, ik denk dat dat de status is waarin AA Gent zich bevindt. Dank u zou ik zeggen, voor wat er gebeurd is, we zullen er met des te meer strijdlust tegenaan gaan", toonde de voorzitter zich tot slot strijdvaardig.