AA Gent wil Van Der Bruggen ruilen voor Verstraete van Kortrijk

Door: Niels Poissonnier

12/01/17 - 06u27

Wisselen Hannes Van Der Bruggen (23) en Birger Verstraete (22) straks van shirt? AA Gent en KV Kortrijk staan in elk geval open voor een ruil. Benieuwd of beide clubs het dit keer wél met elkaar eens geraken.

KV Kortrijk wilde hem afgelopen zomer al, Van Der Bruggen. Het deed toen verwoede pogingen om de middenvelder bij AA Gent weg te plukken, maar zelfs het duurste bod uit de clubgeschiedenis van de West-Vlamingen volstond niet. Michel Louwagie weigerde zijn vraagprijs van om en bij de 800.000 euro te laten zakken. "Geïnteresseerde clubs konden dat niet betalen", zuchtte Van Der Bruggen een paar maanden later. "Ik vind zo'n 800.000 euro ook veel." Zelfs toen Samuel Gigot, de centrale verdediger van KV Kortrijk, in het dossier betrokken werd, geraakten beide ploegen er niet uit. KVK vroeg 1 miljoen euro, plus Van Der Bruggen. Een voorstel dat AA Gent weglachte.

Eindelijk titularis?

Verstraete, die zijn opleiding kreeg bij Club Brugge, speelt sinds 2015 voor Kortrijk en groeide er dit seizoen uit tot een vaste waarde.

Omdat ook de onderhandelingen met Zulte Waregem op niets uitdraaiden, verlengde Van Der Bruggen begin oktober zijn aflopend contract bij de Buffalo's tot 2019. Anders dreigde hij net als tijdens het seizoensbegin in de tribune te verkommeren. Dankzij zijn nieuw contract kreeg het Gentse jeugdproduct opnieuw kansen van Vanhaezebrouck, maar een vaste basisplaats zat er ook de voorbije maanden niet in. "Ik wil eindelijk een onbetwiste titularis zijn", klonk het een paar maanden terug. "Hier of ergens anders."



Met een half jaar vertraging biedt KV Kortrijk mogelijk alsnog de oplossing. Van Der Bruggen moet niet, maar mag AA Gent wel verlaten.



Om de kostprijs te drukken, denken beide clubs luidop na over een ruiloperatie. Gent ziet namelijk wel iets in Birger Verstraete: jong, beloftevol en Belg - niet onbelangrijk als je de huidige kern van AA Gent analyseert. Je bent als eersteklasser verplicht om zes Belgen in je wedstrijdselectie van achttien te hebben.



Verstraete, die zijn opleiding kreeg bij Club Brugge, speelt sinds 2015 voor Kortrijk en groeide er dit seizoen uit tot een vaste waarde. Ook KV Oostende, de Engelse tweedeklasser Brentford en het Spaanse Celta de Vigo tonen interesse in de middenvelder. Al dan niet met het oog op volgend seizoen.