Vanhaezebrouck: "China zal nog veel Witsels moeten halen"

Niels Poissonnier

11/01/17 - 09u35

© belga.

AA Gent won gisteren een oefenmatch tegen de Chinese eersteklasser Yanbian wel erg vlot. Het werd maar liefst 11-0 en dat had Hein Vanhaezebrouck toch niet zien aankomen. "Het niveau van de Chinese competitie is veel slechter dan ik had durven denken.