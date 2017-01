Bevestigd: Coulibaly (AA Gent) haalt Malinese selectie

Door: redactie

Africa Cup Kalifa Coulibaly maakt deel uit van de definitieve selectie van de Malinese bondscoach Alain Giresse voor de Africa Cup. De boomlange spits van AA Gent is een van de 23 gelukkigen op de vandaag gepubliceerde lijst.

Coulibaly maakte eerder al deel uit van de 26-koppige voorselectie van 'Les Aigles', waarin ook Antwerp-speler Mamoutou N'Diaye zat. Na de voorbereidende stage in Marokko besliste Giresse welke drie spelers er nog afvielen en daar waren Coulibaly en N'Diaye niet bij.



Op de Africa Cup, die van 14 januari tot 5 februari in Gabon gespeeld wordt, neemt Mali het in groep D op tegen Ghana, Egypte en Oeganda. De Buffalo's zijn hun spits dus sowieso enkele wedstrijden kwijt.