Nieuwste aanwinst Gent: Nigeriaan, flankaanvaller, explosieve dribbelkont en ontdekt door Trencin

Zijn komst doet ontegensprekelijk denken aan die van Moses Simon. Nigeriaan, flankaanvaller, explosieve dribbelkont en ontdekt door AS Trencin. AA Gent hoopt dat Samuel Kalu (18) de verbeterde versie van zijn landgenoot is.

Het Gentse bestuur raast door. Terwijl het dossier-Trebel voorlopig muurvast zit, staat de volgende winterversterking al klaar. Samuel Kalu, een 18-jarige flankaanvaller, tekent normaal gezien vandaag een contract voor 3,5 jaar. 't Is alleen nog wachten op zijn medische en fysieke testen. Verwacht wordt dat hij morgenochtend mee op het vliegtuig stapt richting Spanje, waar Gent tot 11 januari op stage vertoeft. Met zijn snelheid en dribbels moet de rechtsvoetige Kalu bij de Buffalo's voor meer creativiteit en diepgang zorgen. Doelpunten hoef je niet meteen van hem te verwachten. Bij AS Trencin scoorde hij er welgeteld 4 in 32 competitiewedstrijden.



