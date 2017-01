AA Gent ontvangt Club Brugge in vol huis

Door: redactie

De topper van de 24e speeldag in de Jupiler Pro League tussen AA Gent en landskampioen Club Brugge wordt op zondag 29 januari om 14u30 voor een uitverkochte Ghelamco Arena gespeeld, zo maakte AA Gent vandaag bekend.

In de Slag om Vlaanderen hopen de Buffalo's revanche te nemen voor de 1-0 nederlaag uit de heenronde op het veld van de Bruggelingen. Na de winterstop opent Gent op 20 januari de debatten met een thuiswedstrijd tegen Charleroi. Op de 23e speeldag gaan ze vervolgens op bezoek bij de buren uit Lokeren, alvorens enkele dagen later naar Brugge te trekken.



Leider Club Brugge herneemt de competitie op 22 januari met een lastige verplaatsing naar Standard, daarna volgt er op de 23e speeldag midweekvoetbal in eigen huis tegen Waasland-Beveren.