Vanhaezebrouck stuurt zijn kat, dossier voor uithaal naar ref Lambrechts uitgesteld

Door: redactie

27/12/16 - 14u45 Bron: Belga

© photo news.

AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck kent pas op dinsdag 24 januari 2017 zijn sanctie voor zijn verwijzing naar de tribunes in de slotminuten van de thuismatch tegen Anderlecht. De Geschillencommissie voor het Profvoetbal van de Konininklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) behandelde het dossier, maar besliste bij afwezigheid van Vanhaezebrocuk de zaak op de eerste zitting van volgend jaar voort te zetten.

AA Gent leed tegen paarswit zijn eerste thuisnederlaag (2-3) dit seizoen. Na de partij was vooral scheidsrechter Erik Lambrechts kop van jut bij de Buffalo's. Iets na het halfuur duwde hij Esiti nogal streng de rode kaart onder de neus. De Nigeriaanse middenvelder tikte het leer te ver van de voet, waardoor Anderlecht-verdediger Bram Nuytinck hem de bal kon afnemen. Esiti moest de tackle ontwijken en landde deels op de voet van Nuytinck. Lambrechts stond goed gepositioneerd en trok tot grote ergernis van de Gentenaars een rode kaart. In de Gentse dug-out kookten de potjes over. Hein Vanhaezebrouck werd na de fase een eerste keer gewaarschuwd door de vierde official, maar moest vlak voor het einde van de partij dan toch plaatsnemen in de tribunes.



Esiti ging vrijuit, maar "HVH" keek aan tegen een schorsing van één week en een boete van 400 euro. Daardoor was de T1 van de Buffalo's in de thuismatch tegen Charleroi (20 januari) en de verplaatsing naar Lokeren (25 januari) niet welkom in de technische zone. AA Gent verzette zich tegen die strafvordering, club en trainer werden dinsdag op het bondsgebouw uitgenodigd om er zich te verdedigen voor de Geschillencommissie. Gent werd vertegenwoordigd door raadsman Sebastien Ronse, maar Hein Vanhaezebrouck tekende niet present. De Gentse oefenmeester werd verontschuldigd, omdat hij de uitmatch in Genk moest voorbereiden. De competitiewedstrijd van de 21e speeldag staat om 18u op het programma. De Geschillencommissie besliste om de zaak te verschuiven naar 24 januari, de eerste zitting na de winterstop. Ook ref Lambrechts, die dinsdag wel aanwezig was, en vierde official Frederik Geldhof worden opgeroepen.