Kopzorgen voor Vanhaezebrouck: Coulibaly naar Africa Cup

Door: Niels Poissonnier

27/12/16 - 07u11

© reuters.

Kopzorgen voor Hein Vanhaezebrouck. Kalifa Coulibaly (25) moet zich begin volgende week bij de nationale ploeg van Mali melden voor de Africa Cup.



De selectie van de AA Gent-spits komt als een verrassing, want tot dusver werd hij slechts één keer opgeroepen. Coulibaly mocht in het najaar van 2013 welgeteld vier minuten spelen in de oefeninterland tegen Zuid-Korea. Dat hij er nu opnieuw bij is, heeft de aanvaller onder meer te danken aan zijn wereldgoal tegen Konyaspor. Coulibaly mag het straks opnemen tegen Egypte, Ghana en Oeganda. Het gevolg: AA Gent telt na Nieuwjaar nog amper één diepe spits, Perbet. Emir Kujovic, de derde aanvaller in de kern, past niet meer in de plannen. De Zweed moet deze winter andere oorden opzoeken.