Recordtransfer: AA Gent strikt Kroatische doelman Kalinic voor 3 miljoen euro

Van een recordtransfer gesproken. Was de Zweed Erik Johansson tot voor kort de duurste aanwinst uit de geschiedenis van AA Gent (1,9 miljoen euro), dan is die eer vanaf nu weggelegd voor Lovre Kalinic. De 26-jarige doelman komt over van Hajduk Split voor een bedrag van - hou u vast - 3 miljoen euro. Nooit eerder tastte het Gentse bestuur zo diep in zijn portefeuille.

Kalinic, 6-voudig Kroatisch international en afgelopen zomer nog EK-ganger, stond de voorbije maanden ook in de belangstelling van onder meer Anderlecht en Rennes, maar uiteindelijk wonnen de Buffalo's de strijd. De doelman tekent in de Ghelamco Arena een contract van vier seizoenen en zal morgen tijdens de topper tegen Genk zijn nieuwe ploeg al kunnen bestuderen vanuit de tribune. Met het aantrekken van Kalinic maken voorzitter Ivan De Witte en algemeen manager Michel Louwagie hun belofte waar: het mag deze winter iets kosten. Het toont meteen ook aan dat AA Gent straks opnieuw een gooi wil doen naar de titel, ondanks die huidige zevende plaats. Lees ook

