Bondsparket vraagt één week schorsing voor Hein Vanhaezebrouck

Door: redactie

23/12/16 - 12u20

© belga.

video Naar aanleiding van de incidenten tijdens de match tussen AA Gent en Anderlecht vraagt het bondsparket een week schorsing vanaf 19 januari en een boete van 400 euro. Gent-middenvelder Esiti gaat vrijuit voor zijn tackle. De rode kaart die hij tijdens de match kreeg volstond voor de procureur.

Tijdens de topper tikte Esiti op het einde van de eerste helft de bal te ver voor zich uit. Bram Nuytinck ging in voor de tackle, ontfutselde hem de bal en Esiti zag zich genoodzaakt te springen om verder contact te vermijden. Zo kwam hij wel terecht op de voet van de Anderlechtspeler. Scheidsrechter Lambrechts stuurde hem meteen naar de kleedkamer. Een bijzonder strenge beslissing. De spelers en staf van Gent konden hun kalmte niet bewaren.



Het zorgde voor wat commotie toen de spelers naar de kleedkamer trokken. Ook in de dug-out kon de trainer van de Buffalo's zich niet inhouden. Hij werd gewaarschuwd, maar werd op het einde van de wedstrijd naar de tribune verwezen. Hij bleef kritiek uiten op de wedstrijdleiding, onder andere toen Lambrechts een fout op Saief niet gezien had.



Het bondsparket vraagt nu dus een week schorsing voor. Als AA Gent die strafvordering aanvaardt, is de T1 van de Buffalo's in de thuismatch tegen Charleroi (20 januari) en de verplaatsing naar Lokeren (25 januari) niet welkom in de dug-out. Via de Geschillencommissie kan er wel nog strafvermindering verkregen worden.