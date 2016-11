AA Gent moedigt mensen aan om over problemen te praten

Door: redactie

Om het taboe rond mentale problemen bij mannen te helpen doorbreken, wordt zondag tijdens de voetbalmatch KAA Gent - KV Kortrijk de nieuwe campagne "Buffalo's blijven er niet mee zitten" gelanceerd. Voor het pilootproject slaan KAA Gent, Logo Gezond Plus en het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) de handen in elkaar.

In vier korte filmpjes getuigen vier bekende Buffalo's (sportpsychologe Eva Maenhout, coach Hein Vanhaezebrouck, speler Brecht Dejaegere en voorzitter van de supportersfederatie Dirk Vos) over hun mindere momenten en hoe zij daarmee omgaan. "De dag van vandaag rust er nog een behoorlijk groot taboe op mentale problemen, en dan vooral bij mannen", zegt stafmedewerker Joeri Vannyvel (VIGeZ). "Zij houden zich liever sterk: hulp zoeken of praten over problemen lijkt een teken van zwakte. En waar beter mannen bereiken dan in een voetbalstadion?"



Tijdens de match tegen KV Kortrijk zal de Ghelamco Arena in het teken van de campagne staan. Op beeldschermen zullen quotes uit de filmpjes zichtbaar zijn, er zullen ook banners met quotes uit getuigenissen ophangen. Voorts krijgen fietsende supporters zadelhoezen en worden buttons met de campagneslogan uitgedeeld. In de supporterspromenade kunnen supporters neerschrijven hoe ze met tegenslagen omgaan.



De campagne verwijst de supporters door naar www.fitinjehoofd.be, een online coachingplatform van de Vlaamse overheid, dat op basis van tien stappen leert om veerkracht te verhogen en eventueel hulp te zoeken.



Het pilootproject rond het versterken van mentale veerkracht wordt in december bij Cercle Brugge herhaald en nadien geëvalueerd. Het is de bedoeling om het project later uit te rollen bij andere geïnteresseerde voetbalclubs.