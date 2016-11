Hein vermoedt complot: "Stel me grote vragen bij feestende Portugezen"

Mathieu Goedefroy

24/11/16 - 22u28

video AA Gent speelde vanavond 2-2 gelijk tegen Braga en blijft zo in de running voor overwintering in de Europa League, maar volgens Hein Vanhaezebrouck ziet het er toch niet zo rooskleurig uit. Hij zei na de wedstrijd openlijk dat hij een complot vermoedt tussen Braga en Shakhtar, die in de laatste partij nog tegen mekaar spelen. "Als ik zie hoe 'happy' de Portugezen hier na de match waren, dan stel ik me daar vragen bij."

"Ik ben heel verrast door het feit dat Braga na de wedstrijd zo blij was met het gelijkspel, wetende dat wij op de laatste speeldag nog naar Konyaspor moeten, de laatste in de poule", aldus Hein. "Zij moeten tegen het onklopbare Shakhtar spelen, dat vanavond weer met 4-0 wint. Als ik dan zie dat die Portugezen hier feesten alsof ze gekwalificeerd zijn, dan stel ik me daar vragen bij. Ik weet dat de coach van Shakhtar de ex-coach van Braga is..."



Een complot dus, waarbij Braga en Shakhtar het op een akkoordje gooien. Hein windt er geen doekjes om: "Ik vind het heel raar. Als ik in de situatie van Braga zat, zou ik niet blij zijn met de uitslag van vanavond en vrezen dat het niet genoeg zal zijn. Terwijl ze mij absoluut niet dat gevoel geven", gaat de Gent-coach door. "Ik heb ze zien vieren alsof dit al de laatste speeldag was. Ik weet wel dat we absoluut moeten winnen in Turkije en dat dat niet evident mag zijn. Toch: als ik kijk naar de kwaliteiten van Shakhtar, dan is het zeker nog niet voorbij voor ons. Maar de reacties van de Portugezen na de match doen mij iets anders vermoeden." Lees ook

