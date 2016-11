Vanhaezebrouck dribbelt Degryse

Door: Stephan Keygnaert

24/11/16 - 08u57

© photo news.

Hier kun je de vogels horen fluiten en het struikgewas horen ruisen... 'Hier', dat zijn de kasseien van Wannegem Dorp - "Het einde van de wereld", grijnst Marc Degryse als hij binnenstapt in restaurant De Hermelijn, waar Hein Vanhaezebrouck kind aan huis is. De cruciale Europese match tegen Braga zette Degryse ertoe aan om Vanhaezebrouck te polsen naar de toestand van AA Gent. Maar 't was integendeel Hein die Marc dribbelde...

© belga. Of AA Gent dit seizoen opnieuw kampioen kunnen worden? Hmm, ja, dat kan... Vanhaezebrouck beantwoordt vraag Degryse © belga. Zij zijn de meest regelmatige ploeg - daarom staan ze op kop. Voor een subtopper als Waregem zijn dit de momenten om kampioen te worden - wanneer de vijf topploegen Europees spelen. Voor alle vijf betekent dat mínstens zes weken met om de twee, drie dagen een wedstrijd. Hein Vanhaezebrouck over Zulte Waregem

Vanhaezebrouck: "Voor een keer wil ik jóu eerst een vraag stellen."



Degryse: (verrast) "Niets van. Ik ga beginnen. Kijk je soms naar 'De Slimste Mens'?"



Vanhaezebrouck: "Dit seizoen heb ik nog maar een paar uitzendingen gezien - waarom?"



Degryse: "Wel, Erik Van Looy stelt elke nieuwe kandidaat de vraag: 'Zou jij de Slimste Mens ter Wereld kunnen worden?'"



Vanhaezebrouck: (grijnst) "Neen."



Degryse: "Dat is mijn vraag niet. Zou AA Gent dit seizoen opnieuw kampioen kunnen worden?"



Vanhaezebrouck: "Hmm, ja, dat kan..."



Degryse: "Oké, en nu jouw vraag."



Vanhaezebrouck: "Wat vind jij van AA Gent?"



Degryse: (alweer verrast) "Hè? Euh, gezien het vertrek van drie belangrijke spelers (Sels, Kums, Depoitre, red.) vind ik jullie wisselvalligheid begrijpelijk, al is de 6 op 24 buitenshuis niet goed."



Vanhaezebrouck: (knikt) "We hebben 27 punten halfweg, dat zijn er zelfs drie meer dan in ons kampioenenjaar..."



Degryse: "Verbaast Zulte Waregem jou?"



Vanhaezebrouck: "Zij zijn de meest regelmatige ploeg - daarom staan ze op kop. Voor een subtopper als Waregem zijn dit de momenten om kampioen te worden - wanneer de vijf topploegen Europees spelen. Voor alle vijf betekent dat mínstens zes weken met om de twee, drie dagen een wedstrijd."



Degryse: "Zou Waregem in het andere geval nu niet eerste zijn?"



Vanhaezebrouck: "Misschien wel, maar in een jaar dat pakweg maar twee van de vijf topploegen Europees spelen, ga je nooit een verrassende kampioen hebben. Ik ben zeker: zonder Europees voetbal hebben wij, Brugge, Anderlecht, Standard en Genk nu een paar punten meer. Daarbij is voorál de Europa League belastend - omdat die op donderdag wordt afgewerkt. Wie Champions League speelt, heeft altijd nog minstens drie dagen om te recupereren. Maar, Marc, mijn vraag aan jou was niet zozeer wat je van AA Gent óp het veld vindt, maar in 't algemeen - hoe kijk je naar deze club?"



Degryse: "Goh... Het valt me op dat het blijkbaar o zo moeilijk is voor jullie om spelers te vinden die de ploeg versterken. Voor de rest vind ik wél dat AA Gent een nieuwe status heeft bereikt."



Vanhaezebrouck: "Wat is die status?"



Degryse: "Die van een club die wedijvert met Anderlecht en Club Brugge."



Maar onze huisanalist Marc Degryse meent dat een nieuwe landstitel met déze ploeg niet zal lukken voor AA Gent. De komende transferperiode is dan ook van levensbelang. In onze Pluszone, exclusief voor abonnees, komt u te weten wát het grote zorgenkind is van de Buffalo's en wáár het juist allemaal foutloopt. Proef nu 4 weken voor maar 2 euro.