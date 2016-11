José Peseiro (Braga) wil enkel winnen in Gent

Door: redactie

23/11/16 - 22u05 Bron: Belga

© belga.

José Peseiro, de 56-jarige trainer van SC Braga, neemt het morgen met zijn team op de vijfde speeldag van de groepsfase van de Europa League op tegen AA Gent. De coach stond voor de aanvang van de laatste training in de Ghelamco Arena de pers te woord.

"Morgen wacht ons een heel belangrijke match, één die we absoluut willen winnen. Doorstoten in de Europa League is immers ons doel", stelde trainer Peseiro. "Wij kennen de waarde van AA Gent wel, maar we kennen ook onze pluspunten. Ik ontken niet dat we morgen tegen een zware wedstrijd zullen opkijken maar wij gaan alvast ons uiterste best doen om die match te winnen. Het resultaat is alles wat telt. Gent is een vlotscorende ploeg en bovendien hebben ze het thuisvoordeel. Zij hebben op dat vlak een hele reputatie. In eigen stadion zijn ze bijna niet te kloppen. Het zal erop aankomen om hun zwakke punten af te straffen. Juist omdat ze zo offensief spelen komt er veel ruimte vrij. Die moeten wij benutten om toe te slaan op het gepaste moment".



Braga staat één punt voor op Gent. Een gelijkspel zou voldoende kunnen zijn voor een volgende ronde want de komende match is die van 8 december tegen het al gekwalificeerde Shakhtar Donetsk. "Wij komen niet naar België om er een gelijkspel te behalen. Wij willen hier maar één ding doen en dat is winnen. De drie volle punten moeten huiswaarts", stelde Peseiro.



Naast Peseiro klonk ook middenvelder Pedro Tiba erg strijdvaardig. "Wij hebben lessen getrokken uit de heenmatch (1-1), in onze ploeg schuilt veel vertrouwen. Met een gelijkspel doen we misschien al een goede zaak maar eigenlijk willen we alleen maar winnen. Is dat het geval dan zijn we zeker van een tweede plaats in onze poule en dus ook zeker van een verlengd verblijf in de Europa League en dat is nu net ons doel", verduidelijkte Tiba.