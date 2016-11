Milicevic: "Wanneer 19.000 mensen je naar voren branden kan je altijd net iets meer"

Door: redactie

Danijel Milicevic toonde in de heenwedstrijd van AA Gent in Braga zijn kunnen met een knap vrijschopdoelpunt. Donderdag in de Ghelamco Arena rekent de Bosniër op een nieuwe topprestatie. "We kennen de offensieve ingesteldheid van Braga en weten dat het een zware klus gaat worden, maar het enthousiasme in de spelersgroep is zeer groot", liet Milicevic optekenen.