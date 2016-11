Hein pingpongt met onze videoman: "Ik had je vraag zò kunnen voorspellen"

Mathieu Goedefroy

23/11/16 - 15u05

video

Hein Vanhaezebrouck gaf vanmiddag zijn traditionele persconferentie in de aanloop naar de Europa League-match tegen Braga. Ook van de partij: onze videoman. Die wilde graag weten wat Hein gisteren had gevonden van de woorden van Michel Preud'homme, die na de nederlaag met Club Brugge op Leicester zei dat zijn ploeg "AA Gent niet is".



Een vraag die Hein naar eigen zeggen had zien aankomen. "Ik had je vraag zo kunnen voorspellen", pingpongde hij naar onze videoman. "Als je mij nu gevraagd had: 'Welke vraag ga ik stellen?', dan had ik die vraag geantwoord. Ik ga zwijgen over andere ploegen. Michel verwijst niet naar mij, hij doet zijn eigen uitleg. Hij is bezig met zichzelf. Dat moet hij doen en daar heeft hij alle recht toe. Je moet alle omstandigheden bekijken... Ik moet de rekening niet maken van iemand anders."