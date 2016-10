Onze Chef Voetbal roept "rebel without a cause" Gent op aan voetbal te denken: "Nie neute, nie pleuje"

Stephan Keygnaert

Kunnen ze in AA Gent nu zwijgen over arbiters? De vorm van de boodschap - die fout is - heeft stilaan de inhoud - die juist is - ingehaald. Hoe luidt hun wapenspreuk ook alweer: 'Nie neute, nie pleuje' - niet zeveren, maar spelen. Wel, het mag er óp zijn, zondag in de topper tegen Zulte Waregem.

AA Gent is anderhalve week zichzelf niet geweest. Weinig clubs in België die intern zó veel en zó vaak over voetbal debatteren. Wekelijks trommelt De Witte zijn trainer, zijn sportief directeur Patrick Turcq en Louwagie op in een restaurant ergens in Sint-Martens Latem - 'd Oude Schuur of Brasserie Latem zijn favorietjes -, en dan gaat het alléén maar over spelers en het spelletje. Er is heel weinig politiek aan AA Gent. De Witte ligt op zondagmiddag in de zetel en kijkt naar het Champions League-magazine. Voetbal is voor de voorzitter een passie. Interviews en persconferenties van Vanhaezebrouck zijn dan weer veelal clinics - je steekt iets op.



Voeg daarbij het attractieve voetbal van de Buffalo's, en het hele plaatje maakt dat AA Gent de meest sympatieke G5-club in België is.



Laat het zo, heren.



In de tirade van Vanhaezebrouck wilde je nog wel meegaan, maar daarbij had het moeten blijven. AA Gent is onnodig balorig. Topclubs wraken geen refs, hoe dramatisch zij ook zijn - Anderlecht doet het niet, en Club Brugge evenmin. Charleroi heeft ooit, toen Mogi Bayat er nog heerste, acht scheidsrechters gewraakt in twee jaar tijd. Germinal Beerschot wraakte ref Breda en Mons deed hetzelfde met Gert Deckers. Aan de vruchten herkent men de boom.



